Vasto bimbo morto per ingestione di cocaina | La mia assistita è stupita parla il legale

A Vasto, un bambino di pochi anni è morto dopo aver ingerito sostanze stupefacenti, causando grande sgomento tra i residenti. La madre del piccolo si dichiara sorpresa dalle accuse rivoltele e si dice pronta a chiarire ogni dubbio. Il suo avvocato afferma che ci sono aspetti ancora da approfondire e che verranno affrontati nelle prossime settimane. La comunità si interroga sulle circostanze di questa triste vicenda.

Le dichiarazioni dell’avvocato Alessandro Cerella, legale della donna trentenne indagata a Vasto per omicidio colposo e per false informazioni al pubblico ministero in relazione alla morte del figlio di 15 mesi «La mia assistita è stupita dalle contestazioni che le vengono mosse. Avremo comunque modo di chiarire tutti i punti oscuri della vicenda». Lo dichiara all’Ansa l’avvocato Alessandro Cerella, legale della donna trentenne indagata a Vasto per omicidio colposo e per false informazioni al pubblico ministero in relazione alla morte del figlio di 15 mesi. Il piccolo era deceduto nell’agosto 2025.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

