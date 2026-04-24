Per il 25 aprile Romagna Usa omaggia i caduti indiani e le truppe alleate

Il 25 aprile, alle 12, l’Associazione Romagna Usa si recherà al cimitero militare dei caduti indiani in via Ravegnana, di fronte al Cimitero Monumentale. L’evento, ormai tradizionale, vede la partecipazione del presidente onorario dell’associazione. La commemorazione ricorda i soldati indiani e le truppe alleate che hanno perso la vita durante il conflitto mondiale. La cerimonia si svolge ogni anno in questa data.

Come ogni anno, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, alle 12, l’Associazione Romagna Usa, guidata dal suo presidente onorario Massimo Merendi, si recherà presso il cimitero militare dei caduti indiani, sito in via Ravegnana, di fronte al Cimitero Monumentale. Nel corso della.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

La Russa: “Il 25 aprile giusto omaggiare tutti i caduti”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del presidente del Senato Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato che ripeterebbe senza...

La Russa: “Il 25 aprile? Rifarei omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò”Si avvicina la commemorazione del 25 aprile, quando l’Italia venne liberata dall’occupazione nazifascista nel 1945 segnando la vittoria della...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: [Bologna] Solidarietà alle compagne dei Municipi Sociali, verso un 25 aprile di liberazione dal governo della guerra e repressione; Il meteo a Bologna e in Emilia-Romagna per il ponte del 25 aprile 2026: Un anticipo d'estate ma verso il Primo Maggio tornerà l'instabilità; La salute è un diritto: innovare per riconquistarlo; A Pisa e Livorno il 25 aprile è antimilitarista: un corteo verso la base di Camp Darby.

CORRIERE ROMAGNA - NUOVI CONTROLLI PER KLINSMANN, RANOCCHIA FA VISITA ALLO STATUNITENSE Di Redazione ForzaPalermo.it Si attendono ulteriori aggiornamenti in seguito all'infortunio subito dal portiere del Cesena Jonathan Klinsmann, r - facebook.com facebook