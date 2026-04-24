Per evacuare rapidamente un aereo in fiamme i posti degli anziani sono decisivi | lo studio con simulazioni 3D

Uno studio recente ha utilizzato simulazioni tridimensionali per analizzare le modalità di evacuazione di un aereo in caso di incendio. I risultati indicano che, quando i motori sono in fiamme e le uscite sulle ali sono bloccate, la posizione degli anziani a bordo può influenzare significativamente i tempi di evacuazione. La ricerca evidenzia l’importanza di una distribuzione strategica dei passeggeri più anziani all’interno del velivolo per ottimizzare la rapidità di fuga.

Attraverso simulazioni 3D gli scienziati hanno determinato che per evacuare il più velocemente possibile un aereo con entrambi i motori in fiamme e le uscite sulle ali inaccessibili, è fondamentale distribuire gli anziani in modo strategico a bordo del velivolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate I delta fluviali sprofondano sempre più rapidamente, lo dice uno studio Usa con partecipazione italianadi Salvatore Vicedomini Sul nostro pianeta i delta fluviali, che costituiscono meno dell’1% della superficie terrestre e ospitano quasi 600 milioni... Allerta precoce efficace negli anziani ma con limiti: lo studioI sistemi di allerta precoce sono strumenti utilizzati in pronto soccorso per individuare i pazienti che rischiano un peggioramento clinico nelle ore... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Neuchâtel, collaboratori dell’UST in telelavoro; Frattamaggiore, palazzo in fiamme: intervengono gli agenti della polizia di stato; Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Paura per una fuga di gas: evacuata una palazzina di dodici appartamenti. #Israele #Libano L'#IDF ricorda ai civili del sud del Libano di evacuare immediatamente le loro case e di dirigersi immediatamente a nord del Fiume #Zahrani. - facebook.com facebook