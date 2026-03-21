Allerta precoce efficace negli anziani ma con limiti | lo studio

Uno studio ha analizzato l’efficacia dei sistemi di allerta precoce negli anziani in pronto soccorso. Questi strumenti vengono impiegati per identificare i pazienti che potrebbero peggiorare nelle ore successive al ricovero. La ricerca evidenzia che, sebbene siano utili, presentano comunque dei limiti nel predire il decorso clinico dei pazienti di età avanzata.

I sistemi di allerta precoce sono strumenti utilizzati in pronto soccorso per individuare i pazienti che rischiano un peggioramento clinico nelle ore immediatamente successive al ricovero in ospedale. Ma sugli ultra ottantenni le evidenze sull’efficacia degli early warning score sono limitate. Lo studio del Gemelli. Uno studio del Policlinico Gemelli – pubblicato su Jama Network Open – ha esaminato l’efficacia di alcuni strumenti di valutazione clinica rapida proprio nei pazienti di età pari o superiore a 80 anni. La ricerca ha passato al setaccio oltre 50mila accessi consecutivi di ultra ottantenni, registrati tra il 2015 e il 2024. L’obiettivo era confrontare le prestazioni di cinque sistemi di early warning score: News, News2, Mews, Rems e Iews. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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