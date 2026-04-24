Per eleggere il nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali in Senato serve l'ok di Arianna Meloni

In Senato, la Commissione Affari Costituzionali sta per eleggere il nuovo presidente. La nomina richiede l’approvazione di Arianna Meloni, dopo che il senatore Alberto Balboni è stato promosso a sottosegretario. La scelta del nuovo presidente avviene in un momento di cambiamenti all’interno della commissione, con le decisioni che dipendono dall’accordo tra le forze politiche coinvolte.

Dopo la promozione a sottosegretario del meloniano Alberto Balboni, la Commissione Affari Costituzionali del Senato deve eleggere il nuovo presidente. Secondo quanto Fanpage.it ha potuto ricostruire, la scelta del candidato - che spetta a Fratelli d'Italia - sarebbe subordinata all'assenso di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi. I motivi dell'interesse per la nomina da parte della sorella della premier non sarebbero solo politici (Arianna non siede in parlamento), ma andrebbero cercati altrove.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Deputato regionale supplente all'Ars, via libera dalla commissione Affari costituzionali della CameraVia libera dalla commissione Affari costituzionali della Camera al disegno di legge costituzionale che prevede la modifica dello Statuto siciliano...

“La riforma elettorale è un’arma di distrazione di massa rispetto al referendum”. Parla Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della CameraPer Zaratti di Avs proporre ora la riforma elettorale è un'arma di distrazione di massa del governo rispetto al referendum sulla Giustizia “Siamo nel...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: I parlamentari vorrebbero modificare la legge elettorale ogni mese; L’ennesima proposta di riforma elettorale: quando perseverare è diabolico...; La riforma elettorale.

Per eleggere il nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali in Senato serve l’ok di Arianna MeloniDopo la promozione a sottosegretario del meloniano Alberto Balboni, la Commissione Affari Costituzionali del Senato deve eleggere il nuovo presidente ... fanpage.it

Il caos sulla Sicurezza mette la legge elettorale a bagnomariaIn commissione Affari costituzionali devono ancora selezionare chi audire (sulle oltre 100 proposte). Rischio slittamento dell’iter alle calende greche ... ilfoglio.it

Le destre vogliono correre, o almeno andare più veloce. Ma nell’altro fronte non hanno alcuna fretta di aiutarle a uscire dal pantano della legge elettorale. E così ieri per provare a uscire dallo stallo, il presidente della commissione Affari costituzionali della Ca - facebook.com facebook

L'emendamento sui rimpatri volontari dei migranti è stato presentato il 18 marzo al Senato, nella commissione Affari costituzionali, nel primo passaggio parlamentare del decreto sicurezza. Sul caso è scoppiata la polemica. x.com