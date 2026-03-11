Deputato regionale supplente all' Ars via libera dalla commissione Affari costituzionali della Camera
La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un disegno di legge costituzionale che modifica lo Statuto della Sicilia. La proposta introduce la figura del deputato regionale supplente all’Ars, apportando un cambiamento nello schema di rappresentanza regionale. La proposta ora passa all’esame dell’Aula, che dovrà decidere sulla sua approvazione definitiva.
Via libera dalla commissione Affari costituzionali della Camera al disegno di legge costituzionale che prevede la modifica dello Statuto siciliano introducendo la figura del deputato regionale supplente all'Ars. Lo fa sapere Luca Sbardella (Fratelli d'Italia), designato relatore.
