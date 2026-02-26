La riforma elettorale è un’arma di distrazione di massa rispetto al referendum Parla Zaratti capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera

In un momento di grande attenzione pubblica, si discute della riforma elettorale, considerata da alcuni come una distrazione rispetto al referendum in corso. Il dibattito si concentra sulle implicazioni di questa proposta e sul suo impatto sui processi democratici. Le posizioni sono nette e si focalizzano sulle conseguenze di una eventuale approvazione, evidenziando l’importanza della consultazione referendaria per il futuro del sistema politico.

Per Zaratti di Avs proporre ora la riforma elettorale è un'arma di distrazione di massa del governo rispetto al referendum sulla Giustizia “Siamo nel mezzo di una campagna referendaria di enorme importanza per il nostro Paese, tutto il nostro impegno va a sostegno del no, perché riteniamo la controriforma Nordio molto pericolosa per gli equilibri democratici. Nel bel mezzo di questa fase, mentre la destra è in difficoltà, arriva, guarda un po’, la proposta sulla legge elettorale. Il metodo proprio non ci piace, discuteremo poi nel merito quando la destra si deciderà a presentare un testo e comunque dopo il 24 marzo, non cascheremo dentro questo tentativo di distrazione di massa dall’urgenza referendaria”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nella trappola della distrazione di massaIl sociologo Postman confermò che, tra le distopie di Orwell e Huxley, aveva vinto la seconda.

Riforma elettorale: il centrodestra punta sul proporzionale con premio per la governabilitàIl centrodestra ha messo a punto una bozza che sostituisce i collegi con un sistema proporzionale dotato di un premio di maggioranza; la proposta accende tensioni su preferenze, capilista e soglie ... notizie.it

Nuova legge elettorale, la maggioranza trova l’intesa: proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggioL’accordo sul testo di riforma, ribattezzata «stabilicum» è stata raggiunta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Non ci sono le preferenze, caldeggiate da FdI che tuttavia probabilmente presenterà ... milanofinanza.it

