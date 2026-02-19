Figlia 73enne va ad accudire la madre 93enne di notte | morte entrambe nell'incendio scoppiato in casa a Verona

Una donna di 73 anni si è recata a trovare e assistere la madre di 93 anni, ma entrambe sono morte nell’incendio scoppiato nella loro casa a Cherubine di Cerea. La figlia era di notte entrata nell’alloggio per controllare l’anziana, ma le fiamme sono divampate improvvisamente, rendendo impossibile il salvataggio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le due donne. La causa dell’incendio è ancora da chiarire. La tragedia ha sconvolto il quartiere.

Due donne, madre e figlia di 93 e 73 anni, sono morte in un incendio divampato nella tarda serata di ieri, 18 febbraio, in un'abitazione a Cherubine di Cerea.