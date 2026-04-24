Per Banca Annia big match a Castelfranco contro la capolista
Domenica 26 aprile alle 18, la Banca Annia Padova Women scenderà in campo a Castelfranco Veneto per affrontare l’Azimut Giorgione, prima in classifica nel girone del campionato di volley femminile di serie B1. La squadra guidata da Vincenzo Rondinelli si prepara a sfidare la capolista in una partita che rappresenta un momento importante della stagione. La sfida si svolgerà presso il campo della squadra ospitante.
Per la Banca Annia Padova Women è tempo di big match. Domenica 26 aprile alle 18 la squadra di Vincenzo Rondinelli sarà impegnata a Castelfranco Veneto nella sfida con l’Azimut Giorgione, attualmente prima nel girone del campionato di volley femminile di seri B1 dopo aver strappato il primato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Big match per i Baskers: al PalaGiorgini arriva la capolista CivitanovaSabato alle 18 al PalaGiorgini i rossoneri ospitano la Virtus Civitanova, capolista del girone D, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e...
‘La capolista se ne va’: alla Mata Leão il big match UISPNell’ultima d’andata del girone UISP si affrontavano le uniche due squadre ancora a punteggio pieno, in una sorta di “spareggio” per la prima...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Per Banca Annia big match a Castelfranco contro la capolista; La Banca Annia festeggia la Coppa Italia al PalAntenore: l’appuntamento è il 19 aprile; Banca Annia, cambio al vertice: Terrin presidente. Bilancio 2025 approvato all’unanimità; Bagno di folla al PalAntenore per la ventiduesima vittoria stagionale.
Banca Annia, Terrin nuovo presidente: approvato il bilancio 2025 davanti a 700 sociAssemblea a Padova: soci oltre quota 10mila, patrimonio netto a 160 milioni e sofferenze nette azzerate per il secondo anno ... nordest24.it
Annia, impennata dei mutui. Terrin verso la presidenzaVENEZIA - Il commercialista padovano Alessandro Terrin verso la presidenza di Annia, la banca di credito cooperativo attiva nei territori di Venezia, Padova e Rovigo. A proporre la sua ... ilgazzettino.it
#serieB1 #gironeC Aduna Padova Women SERIE B1-C. Banca Annia, una vittoria per festeggiare la Coppa PADOVA. La Banca Annia Padova Women festeggia la Coppa Italia (protagonista all'ingresso del PalAntenore) con la ventiduesima vittoria stagionale - facebook.com facebook
PICS FROM FINAL FOUR DAY 2 Ravenna, Le Finali B2F: Blu Team Pavia di Udine B1F: Banca Annia Aduna Padova BM: Maury's Com Cavi Tuscania #LaSerieB | #CoppaItaliaSerieB x.com