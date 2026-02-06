‘La capolista se ne va’ | alla Mata Leão il big match UISP

Questa domenica si è giocato il big match tra le due squadre ancora a punteggio pieno nel girone UISP. Alla Mata Leão, la capolista, l’occasione di mettere al sicuro il primo posto, ma alla fine è stata la squadra ospite a uscire dal campo con una vittoria. La partita si è rivelata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto, confermando che la corsa alla vetta resta aperta e piena di sorprese.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'ultima d'andata del girone UISP si affrontavano le uniche due squadre ancora a punteggio pieno, in una sorta di "spareggio" per la prima posizione. Da un lato la Mata Leão col migliore attacco e di fronte gli Avellino Boars con la miglior difesa. Tutto faceva presagire una gara combattuta e in bilico fino alla fine, ma qualcosa è andato storto, per gli ospiti ovviamente. Infatti i giallorossi giocano una gara impeccabile, asfissianti in difesa e "chirurgici" in attacco. Sicuramente si vede la mano di coach Pasquariello che per l'occasione ripone le scarpette da giocatore e riprende in mano la lavagnetta facendo quello che sa fare meglio.

