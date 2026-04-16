La Consulta salva il sistema a blocchi per la rivalutazione delle pensioni | Differenziali esigui non c’è violazione

La Corte costituzionale ha respinto le accuse riguardanti il sistema di rivalutazione delle pensioni previsto dalle leggi di bilancio per il 2023 e il 2024, confermando la legittimità del metodo di calcolo. La decisione è arrivata dopo che un tribunale trentino aveva segnalato il rischio di un’uguaglianza troppo stretta tra diverse classi reddituali, ma la Corte ha ritenuto che i differenziali rimanessero sufficientemente significativi.

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le censure sul meccanismo di calcolo della perequazione introdotto dalle leggi di bilancio per il 2023 e il 2024, respingendo i rilievi del Tribunale di Trento che denunciavano l’effetto di “appiattimento” tra classi reddituali diverse. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pensioni di febbraio, pagamento da lunedì 2. Scatta la rivalutazione, ma pesano tasse e conguagliFirenze, 31 gennaio 2026 – Sono in pagamento le pensioni per circa un milione di pensionati toscani. Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione (e quando arrivano i pagamenti): gli importiLe pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Art. 21-bis e processo tributario: perché la Consulta salva la norma; Assoluzione penale e processo tributario, la Consulta salva la norma sul giudicato; Almasri, la Camera salva Bartolozzi: ok al conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta. E l'ex capo gabinetto di Nordio prepara il ritorno in magistratura; La Consulta salva la pregiudizialità penale nel processo tributario. Ma pone due paletti. Recidiva e lieve entità: la Consulta salva l’art. 69 c.4 c.p.Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova era chiamato a giudicare, nelle forme del rito abbreviato condizionato, delle imputazioni per rapina impropria e per possesso ... diritto.it La Consulta salva la pregiudizialità penale nel processo tributario. Ma pone due palettiPer la Corte la scelta garantista del legislatore del 2024 non è stata manifestamente irragionevole a condizione tuttavia che sia inquadrata nei limiti di una lettura costituzionalmente orientata. F ... italiaoggi.it La Consulta salva la pregiudizialità penale nel processo tributario. Ma pone due paletti x.com ! Consulta i turni delle Farmacie Comunali di Pomezia e Torvaianica per sapere: Le farmacia aperte in orario diurno La farmacia aperta in orario notturno Salva questo post per averlo sempre a portata - facebook.com facebook