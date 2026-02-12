Pensioni | nuove generazioni avranno assegni più bassi crollo del tasso di sostituzione previsto

Le nuove generazioni di lavoratori italiani rischiano di ricevere pensioni più basse rispetto agli stipendi di oggi. Secondo le stime, il tasso di sostituzione, cioè la percentuale dello stipendio che si avrà in pensione, continuerà a calare. Questo significa che il futuro assegno potrebbe essere sempre più distante dall’ultimo salario percepito. La situazione si fa preoccupante e i giovani devono guardare con attenzione a quello che li aspetta.

Pensioni a rischio: il futuro assegno sempre più lontano dallo stipendio. Un futuro da pensionati sempre più incerto si prospetta per le nuove generazioni di lavoratori italiani. Un recente studio di Censis-Confcooperative rivela una contrazione significativa del tasso di sostituzione, ovvero la proporzione tra l’ultima retribuzione e il primo assegno pensionistico. La tendenza, che si conferma in peggioramento, solleva preoccupazioni sulla capacità del sistema previdenziale di garantire un tenore di vita dignitoso ai suoi beneficiari. Il divario tra generazioni: un’erosione dei diritti acquisiti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

