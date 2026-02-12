Pensioni | nuove generazioni avranno assegni più bassi crollo del tasso di sostituzione previsto
Le nuove generazioni di lavoratori italiani rischiano di ricevere pensioni più basse rispetto agli stipendi di oggi. Secondo le stime, il tasso di sostituzione, cioè la percentuale dello stipendio che si avrà in pensione, continuerà a calare. Questo significa che il futuro assegno potrebbe essere sempre più distante dall’ultimo salario percepito. La situazione si fa preoccupante e i giovani devono guardare con attenzione a quello che li aspetta.
Pensioni a rischio: il futuro assegno sempre più lontano dallo stipendio. Un futuro da pensionati sempre più incerto si prospetta per le nuove generazioni di lavoratori italiani. Un recente studio di Censis-Confcooperative rivela una contrazione significativa del tasso di sostituzione, ovvero la proporzione tra l’ultima retribuzione e il primo assegno pensionistico. La tendenza, che si conferma in peggioramento, solleva preoccupazioni sulla capacità del sistema previdenziale di garantire un tenore di vita dignitoso ai suoi beneficiari. Il divario tra generazioni: un’erosione dei diritti acquisiti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Pensioni Futuro
Pensioni, tasso di sostituzione in diminuzione: -17 punti rispetto allo stipendio
La differenza tra lo stipendio e la pensione si allarga.
Pensioni e lavoro di cura: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma con assegni bassi e salute fragile. Lo studio Age-it svela i rischi futuri
Le donne italiane vivono più a lungo degli uomini, ma spesso con pensioni basse e salute fragile.
Ultime notizie su Pensioni Futuro
Pensioni, chi ha appena iniziato a lavorare avrà un assegno pari al 65% dell’ultima retribuzioneChi va in pensione oggi prende l'81,5% dell’ultimo stipendio, chi ci andrà nel 2060 prenderà il 64,8%: lo studio di Censis-Confcooperative ... corriere.it
Oltre 16 milioni di pensionati, ma assegni futuri più bassi: l'allarme CensisLe simulazioni contenute nello studio evidenziano un forte squilibrio tra generazioni. Chi è andato in pensione a 67 anni, dopo 38 anni di carriera continuativa iniziata nel 1982, può contare su un ... adnkronos.com
Maggiorazioni sociali e nuove aliquote IRPEF fanno crescere l'importo della pensione da marzo. Insieme all'aumento il prossimo mese arrivano anche gli arretrati: https://www.informazionefiscale.it/pensioni-inps-aumento-marzo-2026-arretrati facebook
Maggiorazioni sociali e nuove aliquote IRPEF fanno crescere l'importo della pensione da marzo. Insieme all'aumento il prossimo mese arrivano anche gli arretrati. Lo annuncia l'INPS - Pensioni / Pubblico, INPS, Imposte sui redditi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.