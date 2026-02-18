Un Posto al Sole anticipazioni 19 febbraio | per Eleanor Price è ora di tornare negli Stati Uniti

Eleanor Price decide di tornare negli Stati Uniti dopo aver scoperto che il suo rapporto con Roberto è finito. La donna si prepara a lasciare Napoli, lasciando dietro di sé molte domande e qualche malumore tra gli amici. Nella prossima puntata, si vedrà Eleanor fare le valigie e salutarli con un sorriso triste.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani su Rai Tre alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 19 febbraio vedremo Eleanor Price prepararsi alla partenza, ma andarsene da Palazzo non sarà affatto semplice. Nel frattempo Roberto e Marina dovranno occuparsi di Cristina, ancora sotto shock dopo l'incidente. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti La permanenza di Eleanor Price a Napoli è ormai agli sgoccioli: la ricca cliente dei Cantieri infatti, ha deciso di tornare a casa.