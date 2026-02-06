La WWE ha appena concluso il primo evento Royal Rumble in Arabia Saudita, segnando una tappa importante nella sua espansione internazionale. L’evento si è tenuto il 31 gennaio e ha portato la famosa competizione negli Stati Uniti nel 2027, secondo le previsioni. La WWE sembra puntare a rafforzare la presenza globale, spostando sempre più spesso i suoi eventi principali fuori dai confini americani.

Il 31 gennaio la WWE ha organizzato il primo Royal Rumble Premium Live Event in Arabia Saudita, segnando un’altra importante pietra miliare nella partnership internazionale in corso dell’azienda. Sebbene l’evento sia stato posizionato come un momento storico, cresce la convinzione interna che la Royal Rumble tornerà negli Stati Uniti per la sua prossima edizione. I discorsi dietro le quinte dello show indicano che la Royal Rumble si svolgerà in uno stadio nazionale nel 2027, riportando l’evento negli Stati Uniti dopo la sua storica serata a Riyadh. Allo stato attuale, l’aspettativa è che la Royal Rumble continui come evento di una sola serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La Royal Rumble dovrebbe tornare negli Stati Uniti nel 2027

