Pellizzari trionfa al Tour of the Alps 2026 | vittoria anche nell’ultima tappa

Un ciclista italiano di 22 anni ha vinto il Tour of the Alps 2026, portando un atleta azzurro sul podio più alto dopo 13 anni. La sua vittoria è arrivata dopo aver dominato l'intera corsa e aver conquistato anche la quinta e ultima tappa, chiudendo così la competizione con un risultato di rilievo. La gara si è conclusa con questa affermazione di forza del giovane atleta, che ha conquistato il successo finale.

Il 22enne italiano domina la corsa e riporta un azzurro sul gradino più alto dopo 13 anni. Giulio Pellizzari conquista il Tour of the Alps 2026, dominando la corsa a tappe e imponendosi anche nella quinta e ultima frazione. Il 22enne marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha chiuso in testa la tappa finale di 128,6 km da Trento a Bolzano, confermando la superiorità mostrata durante tutta la competizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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