Giulio Pellizzari ha conquistato la vittoria al Tour of Alps 2026, chiudendo con successo l’ultima tappa da Trento a Bolzano, lunga 128 km. Durante la corsa, il corridore italiano è scappato per circa 30 km prima di arrivare in solitaria sul traguardo. La gara si è svolta nel nord Italia e ha visto diversi attacchi lungo il percorso, con Pellizzari che ha mantenuto la testa fino alla fine.

Giulio Pellizzari ha vinto il Tour of Alps 2026, ponendo il sigillo nell’ultima tappa, da Trento a Bolzano di 128 km, al termine di una fuga durata 30 km. Un italiano torna così sul gradino più alto del podio dell’ex giro del Trentino, 26 anni dopo Vincenzo Nibali. QUINA TAPPA TOUR OF ALPS 2026: LA GARA Pellizzari ha sferrato l’attacco decisivo nel cuore della salita di Montoppio, il cui Gpm era posto a 17 km dall’arrivo. L’azzurro ha fatto selezione nei confronti dell’olandese Thymen Arensman e del colombiano Egan Bernal: è transitato in prima posizione al traguardo volante di Oberglaning e si è meritato sei secondi di abbuono, è passato da solo in vetta e poi si è scatenato in discesa, meritandosi tappa e classifica.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Il Tour of Alps 2026 è di Giulio Pellizzari: il corridore italiano trionfa nell’ultima tappa

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