Ciclismo Giulio Pellizzari domina l' ultima tappa e trionfa al Tour of the Alps

Il ciclista marchigiano ha vinto l’ultima tappa del Tour of the Alps, una corsa a tappe che si svolge tra Trento e Bolzano. Nella quinta e finale frazione, si è distinto come il più forte in salita, conquistando il successo. Questa è la prima volta che il corridore corre una gara di questo tipo con la squadra Red Bull.

Uno straordinario Giulio Pellizzari trionfa al Tour of the Alps. Il corridore marchigiano è stato il più forte nell’ultima tappa di 128,6 km da Trento a Bolzano e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio in questa corsa che ha regalato mille emozioni. L’Italia non vinceva dal 2013 con Nibali (ai tempi del Giro del Trentino). Pellizzari, alla seconda vittoria di tappa in cinque giorni, ha fatto la differenza nell’ultima salita di Cologna di Sopra dopo aver sfruttato il lavoro del compagno di squadra Giovanni Aleotti e ha tagliato il traguardo a braccia alzate con 30" di vantaggio su Egan Bernal, che ha preceduto il campione uscente Michael Storer e l'olandese Thymen Arensman.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ciclismo, Giulio Pellizzari domina l'ultima tappa e trionfa al Tour of the Alps Notizie correlate Leggi anche: Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps - Il graffio di Giulio Pellizzari! Tappa e maglia, avversari battuti in volata: rivivi l'arrivo; Pellizzari domina la Val Martello: conquista tappa e classifica; Giulio Pellizzari, Tour of the Alps 2026, tappa Val Martello; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!. Classifica Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari in trionfo! Assolo memorabile, un italiano torna a vincereGiulio Pellizzari ha vinto il Tour of the Alps 2026, salendo sul gradino più alto con la maglia verde al termine delle cinque frazioni andate in scena ... oasport.it Pellizzari stratosferico nel Tour of the Alps: il marchigiano stacca tutti a 20 km dall'arrivoGiulio Pellizzari, 22enne di San Severino Marche in forza alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha staccato tutti a 20 Km dall’arrivo tagliando il GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%) e ... corriereadriatico.it Dopo il Tour of the Alps in questi giorni, con Giulio Pellizzari leader e atteso tra i big della corsa rosa, la località trentina avrà di nuovo la conclusione di una delle tappe più attese del Giro d'Italia, mercoledì 27 maggio. Come andò nel 2016 Vinse un campioni facebook Giulio Pellizzari ammette: “Mi era venuta voglia di attaccare, ma puntiamo tutto su domani” - x.com