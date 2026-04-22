Nel Tour of the Alps 2026, Thomas Pidcock ha conquistato la vittoria nella terza tappa, che si è svolta ad Arco e che faceva parte anche della Coppa Italia delle Regioni. Il britannico, in sella a una bicicletta della Pinarello Q36, ha superato i concorrenti e si è preso la rivincita su Dati, mentre Pellizzari mantiene la maglia di leader della classifica generale.

Arriva la rivincita per Tom Pidcock nel Tour of the Alps 2026. Nella terza tappa, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, con traguardo in quel di Arco, il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è riuscito a prendersi il successo in uno sprint ristretto battendo Tommaso Dati, invertendo dunque l’ordine d’arrivo di due giorni fa. Resta in maglia verde di leader della classifica generale Giulio Pellizzari. Partenza che ha visto subito una brutta caduta di gruppo, con almeno trenta corridori a terra e corsa neutralizzata nella prima parte per una ventina di minuti. Chi ne ha pagato le conseguenze purtroppo è stato Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-hansgrohe) che è stato costretto al ritiro e trasportato in ospedale per controlli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps, Thomas Pidcock si prende la rivincita su Dati ad Arco. Pellizzari resta leader

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