Ciclismo Tour of the Alps | Pellizzari si prende tappa e maglia

Durante la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, che si è conclusa a Val Martello e fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni, un ciclista italiano ha conquistato la vittoria di tappa. La gara ha visto protagonisti diversi corridori, ma è stato Pellizzari a tagliare per primo il traguardo, assicurandosi anche la maglia di leader della tappa. La competizione è stata seguita da numerosi appassionati e appassionate di ciclismo.

La seconda tappa del Tour of the Alps 2026, giunta al traguardo di Val Martello e valevole per il circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026, ha regalato la vittoria di tappa all’italiano Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari on fire. Il ciclista italiano ha ottenuto la sua seconda vittoria da professionista, prendendosi anche il comando della classifica generale. Pellizzari, tra i grandi protagonisti della vigilia dell’appuntamento di preparazione al Giro d’Italia, non si è fatto attendere annichilendo tutti allo sprint. Le fasi iniziali di studio della corsa sono state rotte da una fuga da lontano che ha coinvolto 9 corridori. Il drappello dei fuggitivi comprendeva Oliver Stockwell, Mattia Gaffuri, Luca Verrando, Davide Bais, Dominik Rober, Emanuel Zangerle, Benjamin Eckerstorfer, David Paumann e Valentin Poschacher.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: il percorso e la tappe ai raggi X. Il successo finale può decidersi a Trento; Tour of the Alps 2026 - 1a tappa: Innsbruck - Innsbruck - Video. Tour of the Alps: Pellizzari vince la seconda tappa ed è nuovo leaderVAL MARTELLO (Bolzano) - Giulio Pellizzari ha vinto in volata la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, da Telfs a Val Martello per 147,5 chilometri di percorso. Il 22enne passista-scalatore della R ... corrieredellosport.it Ciclismo, Tour of the Alps: Giulio Pellizzari conquista la seconda tappaGiulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps, 147 chilometri da Tels a Val Martello. Il 22enne marchigiano ha superato in uno sprint ristretto l'olandese ... napolimagazine.com Ciclismo: Sandrine Tas dal pattinaggio al Mur de Huy, è la sorpresa alla Freccia Vallone. Senza Pogacar e Evenepoel occhi sul francese Seixas. #ANSA x.com Buon compleanno,,Grazie dal profondo del mio cuore per il vostro sostegno al ciclismo,,,,Ricevo anche molto supporto - facebook.com facebook