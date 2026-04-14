Calcio serie C il Perugia pensa al Campobasso con un occhio a Terni Ecco cosa può accadere in classifica

Il Perugia si prepara a sfidare il Campobasso nella prossima partita di serie C, mentre il match contro l’omonima squadra di Terni ha portato a un pareggio per 2-2, ottenuto in rimonta nel derby. La squadra continua a consolidare la posizione in classifica, avvicinandosi alla salvezza diretta. Tuttavia, la situazione rimane aperta e non ci sono ancora risultati definitivi o decisioni prese riguardo alle eventuali piazze di rilievo in graduatoria.