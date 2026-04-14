Calcio serie C il Perugia pensa al Campobasso con un occhio a Terni Ecco cosa può accadere in classifica
Il Perugia si prepara a sfidare il Campobasso nella prossima partita di serie C, mentre il match contro l’omonima squadra di Terni ha portato a un pareggio per 2-2, ottenuto in rimonta nel derby. La squadra continua a consolidare la posizione in classifica, avvicinandosi alla salvezza diretta. Tuttavia, la situazione rimane aperta e non ci sono ancora risultati definitivi o decisioni prese riguardo alle eventuali piazze di rilievo in graduatoria.
Il 2-2 strappato in rimonta nel derby avvicina ancora di più il Perugia al traguardo della salvezza senza passare dai playout, ma è ancora presto per stappare ogni tipo di bottiglia.All'aritmetica manca ancora un punto ed è fondamentale che il gruppo sia pienamente mentalizzato per cercare di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, si pensa già al derby: stabilite alcune misure restrittive per i tifosi del PerugiaTra queste il numero di biglietti limitato non acquistabili on line e l'obbligo di viaggiare in pullman.
Petrolio oltre i 100 dollari, non è finita: ecco cosa può accadere con escalation in Medio Oriente(Adnkronos) – "Il prezzo del petrolio torna al centro dell’attenzione dei mercati, oscillando intorno ai 100 dollari al barile, sostenuto...