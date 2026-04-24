Pegaso Meeting Ambra Sabatini e Maxcel Amo Manu star dei 100 metri paralimpici

Sabato 9 maggio si terrà la seconda edizione del Pegaso Meeting allo stadio Ridolfi, con la partecipazione di due atleti di spicco nel settore paralimpico dello sprint. Entrambi gareggeranno nei 100 metri FISPES, portando in gara le proprie qualifiche internazionali. La manifestazione vede coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, in un evento che si svolge sotto l’egida della federazione italiana di atletica leggera paralimpica.

Ambra Sabatini e Maxcel Amo Manu saranno le stelle dello sprint paralimpico internazionale: entrambi scenderanno in pista allo stadio Ridolfi per i 100 metri FISPES della seconda edizione fiorentina del Pegaso Meeting, in programma sabato 9 maggio.Sabatini, 24 anni, vanta già un palmarès.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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