Il 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze si terrà il Pegaso Meeting, evento che vedrà la partecipazione di atleti di livello internazionale. Tra loro ci sarà anche il sudafricano Akani Simbine, che con un record personale di 9”82 sui 100 metri è tra i più veloci al mondo. La competizione offrirà la possibilità di vedere da vicino alcune delle migliori prestazioni della stagione.

Un’altra star internazionale al Pegaso Meeting: il sudafricano Akani Simbine (PB 9”82) sarà al via dei 100 metri il 9 maggio allo Stadio Ridolfi. Dopo Nadia Battocletti, attesa nei 1500, il meeting fiorentino aggiunge così un big dello sprint mondiale. Il sudafricano, 33 anni, è uno dei velocisti più costanti e longevi della storia recente dell’atletica mondiale. Vanta un primato personale di 9”82, ottenuto alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha chiuso al quarto posto a soli 3 centesimi dall’oro di Noah Lyles. Simbine è stato finalista nelle ultime tre edizioni dei Giochi: prima di Parigi (dove è salito sul podio con la staffetta sudafricana, argento in 37”57 alle spalle del Canada) era stato quinto a Rio 2016 e quarto a Tokyo 2020. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Akani Simbine al Pegaso Meeting: 100 metri stellari a Firenze

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