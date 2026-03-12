Marc Marquez ha condiviso chiarimenti sul suo rapporto con Pedro Acosta, smentendo le dichiarazioni di Jorge Lorenzo. La rivalità tra i due piloti si è fatta più evidente dopo il Gran Premio della Thailandia, aumentando la tensione tra i due. Marquez ha spiegato di non avere problemi con Acosta e di mantenere un rapporto professionale con lui, ignorando le voci circolate.

Marquez e Acosta: la rivalità si intensifica dopo il GP della Thailandia. Marc Marquez ha respinto le affermazioni di Jorge Lorenzo riguardo a una presunta "guerra" con Pedro Acosta dopo il Gran Premio della Thailandia del 2026. I due piloti sono stati al centro dell'attenzione sin dall'inizio della stagione, con Marquez e Acosta che hanno dato vita a una lotta serrata per la vittoria nella Sprint Race al Chang International Circuit. Questo episodio non è passato inosservato, incrementando le speculazioni su un'eventuale rivalità tra i due. Acosta ha lasciato la Thailandia al comando della classifica, con un vantaggio di sette punti su Marco Bezzecchi, pilota di Aprilia.

© Napolipiu.com - Marc Marquez smentisce Jorge Lorenzo: chiarisce il suo rapporto con Pedro Acosta.

