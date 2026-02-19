Guerra è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione. La sentenza riguarda un caso in cui gli sono stati confiscati 213 mila euro e il suo ambulatorio. Secondo la procura, si trattava di un sistema basato sul suo operato. La difesa, invece, sostiene che si tratta di un malinteso grave, quasi una persecuzione personale. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, perché evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte. La sentenza è stata pronunciata questa mattina in tribunale.

Per la procura era il " metodo Guerra ". Per la difesa invece un equivoco al limite della persecuzione personale. Un braccio di ferro andato avanti per mesi tanto che per venirne a capo ci sono voluti più di 120 testimoni, oltre venti udienze, una perizia contabile e quasi quattro ore di camera di consiglio. Una cavalcata culminata nel primo pomeriggio di ieri con una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione al netto di alcune assoluzioni e di altre dichiarate prescrizioni. Davanti ai suoi sostenitori, come sempre numerosissimi, per il 52enne ex veterinario Mauro Guerra, imputato tra le altre cose per reati tributari e per maltrattamento e uccisione di animali legate a eutanasie ritenute improprie, è stata disposta pure la confisca del suo ambulatorio storico, quello nella frazione di Sant’Antonio, attrezzature comprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condannato Guerra. Quattro anni e due mesi. Confisca di 213mila euro e dell’ambulatorio

Luino, prese a pugni un carabiniere che soccorreva due donne: condannato a due anni e due mesiA Luino, un uomo ha colpito con un pugno un carabiniere mentre stava aiutando due donne in difficoltà, provocando una condanna a due anni e due mesi di carcere.

Leggi anche: Mauro Guerra, l’ex veterinario del “caso Balto”, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.