Superbonus confisca da un milione di euro nel casertano | crediti fittizi per lavori mai eseguiti

La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato crediti d’imposta per un milione di euro legati al Superbonus 110%. L’operazione nasce da due sentenze definitive emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno condannato due imprenditori italiani per aver presentato crediti fittizi e aver ottenuto indebitamente soldi pubblici. Gli investigatori hanno smascherato un giro di false fatture e lavori mai realizzati, portando alla confisca del denaro che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ottenuto illecitamente.

Il provvedimento arriva al termine di un'indagine avviata nel 2023 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua. Gli accertamenti hanno dimostrato che una società, amministrata da un cittadino di Curti, aveva creato in maniera del tutto fittizia crediti legati a presunti interventi di riqualificazione energetica mai eseguiti. Una volta generati, i crediti d'imposta venivano ceduti ad un'altra società, pronta a utilizzarli come moneta fiscale per compensare debiti tributari o a cederli ulteriormente, alimentando così il sistema fraudolento.

