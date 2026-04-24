Pechino Express le coppie mangiano testicoli di maiale e scorpioni | Chanel Totti si sente male e vomita
Durante la puntata del 23 aprile di Pechino Express, le coppie in gara hanno affrontato un assaggio di cibi tradizionali che includevano scorpioni, ragni, testa d'anatra e testicoli di maiale. In particolare, una concorrente è stata colta da malore e ha vomitato dopo aver mangiato testicoli di maiale. La sfida ha messo alla prova la resistenza e la capacità di adattamento dei partecipanti di fronte a cibi insoliti e provocanti.
Spiedini di scorpione, ragni, testa d'anatra e testicoli di maiale sono alcuni dei cibi che le coppie di Pechino Express hanno dovuto mangiare nella puntata del 23 aprile. Le reazioni delle coppie, tra disgusto e malori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Pechino Express, le pagelle: Chanel Totti più burina di mamma Ilary (7), Gaia De Laurentiis un mattone (4), gli ex non si reggono (0)Giovedì 12 marzo 2026, la prima puntata di ‘Pechino Express’ ci introduce alla scoperta dell'Estremo Oriente su Sky e Now.
Chanel Totti shock a Pechino Express: la confessione tra le lacrimeL’avventura indonesiana di Pechino Express si è tinta di una commozione inaspettata, regalando ai telespettatori di Sky uno dei momenti più autentici...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Pechino Express, la sesta tappa si corre con le coppie mixate. Le anticipazioni; Pechino Express 2026, le anticipazioni del 23 aprile: la sfida dei 7 mostri; Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie 'mixate'; I Sette mostri, una nuova coppia e 804 km! Chi sopravviverà alla tappa di Pechino Express più lunga di sempre?.
Pechino Express, le coppie mangiano testicoli di maiale e scorpioni: Chanel Totti si sente male e vomitaSpiedini di scorpione, ragni, testa d'anatra e testicoli di maiale sono alcuni dei cibi che le coppie di Pechino Express hanno dovuto mangiare nella puntata ... fanpage.it
A Pechino Express 2026 è arrivata una nuova coppia: le pagelle della settima tappaNella settima puntata le alleanze segrete mettono a dura prova le coppie: i Rapper arrivano primi, rischiano i Veloci ... iodonna.it
Pechino Express. . LA TEMUTISSIMA PROVA DEI SETTE MOSTRI Per tutte le coppie è arrivato il momento di affrontare la prova più temuta di Pechino Express: I SETTE MOSTRI #PECHINOEXPRESS - L'Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusi - facebook.com facebook
DANI DAVANTI AI SETTE MOSTRI RIESCE SOLO AD ANNUIRE #PECHINOEXPRESS x.com