Pechino Express le coppie mangiano testicoli di maiale e scorpioni | Chanel Totti si sente male e vomita

Durante la puntata del 23 aprile di Pechino Express, le coppie in gara hanno affrontato un assaggio di cibi tradizionali che includevano scorpioni, ragni, testa d'anatra e testicoli di maiale. In particolare, una concorrente è stata colta da malore e ha vomitato dopo aver mangiato testicoli di maiale. La sfida ha messo alla prova la resistenza e la capacità di adattamento dei partecipanti di fronte a cibi insoliti e provocanti.