Durante l’ultima puntata di Pechino Express, trasmessa su Sky, si è verificato un momento di forte emozione tra i concorrenti in Indonesia. In un episodio caratterizzato da lacrime e confessioni, una concorrente ha condiviso un pensiero personale che ha colpito i compagni di viaggio. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa sia tra i partecipanti che tra gli spettatori, rendendo quella parte della trasmissione particolarmente memorabile.

L’avventura indonesiana di Pechino Express si è tinta di una commozione inaspettata, regalando ai telespettatori di Sky uno dei momenti più autentici e vulnerabili di questa edizione. Protagonista assoluta della terza puntata è stata Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, che durante una sosta presso una famiglia locale non è riuscita a trattenere le lacrime. Mentre si trovava ospite con il suo compagno di viaggio, Filippo Laurino, la giovane ha trascorso la serata giocando con una bambina del posto. Un gesto semplice, quotidiano, che ha però scoperchiato un baratro di nostalgia legato alla sua famiglia e, in particolare, alla sorella minore Isabel Totti, che ha da poco spento dieci candeline. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chanel Totti shock a Pechino Express: la confessione tra le lacrime

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