Il pronto soccorso per animali di Milano ha accolto oltre 5.000 “pazienti” in un anno. Tra gli ultimi interventi, a dicembre, c’è stato quello di una volpe rimasta incastrata tra le sbarre di una recinzione. Tutti i giorni, veterinari e volontari si occupano di animali in difficoltà, portando avanti un lavoro incessante.

Uno degli ultimi animali arrivati, all’inizio di dicembre, è stata una volpe rimasta incastrata tra le sbarre di una recinzione. Si trattava della 25esima volpe del 2025. Era debole e spaventata, ma ha recuperato le forze ed è tornata in libertà. "Purtroppo non per tutte c’è sempre un lieto fine, la convivenza con le aree urbane le espone frequentemente a enormi pericoli", raccontano i volontari. Ad agosto il Centro ha accolto anche un’aquila reale ripescata dai vigili del fuoco nelle acque del Lago di Como con sintomi riconducibili a un’intossicazione da piombo. Dopo settimane di cure specializzate è tornata in libertà in Val D’Intelvi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il pronto soccorso degli animali. Oltre 5mila “pazienti” in un anno

Approfondimenti su Pronto Soccorso Animali

L’Ospedale degli Animali di Pisa offre un servizio veterinario continuo, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Dal 1995, lavoriamo per offrire supporto a oltre 5.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pronto Soccorso Animali

Argomenti discussi: A Roma apre il nuovo pronto soccorso del San Giovanni: più posti, più tecnologia, più accoglienza; Iperafflusso al Pronto soccorso dell’Aoup per il picco influenzale, grande lavoro di presa in carico dei bisogni di salute; Lazio, Rocca inaugura nuovo Pronto Soccorso al San Giovanni Addolorata; Ospedale Niguarda: Pronto Soccorso e Reparto Olimpico, completate le opere per Milano Cortina 2026.

Roma, rinasce l’ospedale San Giovanni. Nuovo pronto soccorso: più posti e reparti hi-techNuovo pronto soccorso, nuovi servizi, nuovi reparti: l’ospedale San Giovanni di Roma esce dal limbo degli scorsi anni per entrare nella sanità del XXI secolo. Ieri, il governatore ... ilmessaggero.it

Rocca inaugura nuovo pronto soccorso del San Giovanni AddolorataInvestiti 5 milioni di euro derivanti da fondi per il Giubileo e aziendali, Questa mattina, nella sala Folchi del complesso monumentale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, si è tenuta l' ... ansa.it

Con nuovi ordini in Cina. Il gruppo di Aponte pronto a diversificare oltre i container - facebook.com facebook

Influenza, contagi record e pronto soccorso sotto stress. I sintomi durano oltre 20 giorni x.com