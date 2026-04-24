Nella notte a Marina di Ragusa sono stati segnalati danni a diversi veicoli e tentativi di furto. Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di 27 anni residente a Vittoria, accusato di aver messo a segno furti aggravati e di aver opposto resistenza durante le operazioni di controllo. L’individuo è stato successivamente arrestato. La zona si è risvegliata con preoccupazione tra i residenti.

Un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nella notte a Marina di Ragusa. Un giovane di 27 anni, originario di Vittoria, è stato fermato in flagranza di reato dopo una serie di danneggiamenti e tentativi di furto ai danni di autovetture e furgoni. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine per i movimenti sospetti nella zona. L’intervento a Marina di Ragusa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la notte scorsa a Marina di Ragusa si è verificata una serie di episodi che hanno destato preoccupazione tra gli abitanti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura tra i residenti di Marina di Ragusa, veicoli danneggiati e tentati furti nella notte: arrestato 27enne

Notizie correlate

Notte di terrore a Marina di Ragusa: arrestato 27enne dopo furti e scasse?? Cosa sapere Arrestato 27enne a Marina di Ragusa dopo furti e scassi notturni in via Vietri.

Tentati furti agli ATM tra Bacoli e Monte di Procida: doppio colpo fallito nella notteNotte di tensione nell’area flegrea, dove si sono registrati due tentati furti agli sportelli ATM nel giro di poche ore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Paura sulla SP 60: Auto si ribalta sulla Strada della Malavita S. Croce-Ragusa; A Marina di Ragusa incidente autonomo in contrada Gaddimeli: auto contro un palo.

Paura tra i residenti di Marina di Ragusa, veicoli danneggiati e tentati furti nella notte: arrestato 27enneUn 27enne di Vittoria è stato arrestato a Marina di Ragusa per furto aggravato e resistenza dopo una notte di colpi su auto e furgoni. virgilio.it