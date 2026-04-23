Nella zona tra Bacoli e Monte di Procida, nella notte, si sono verificati due tentativi di furto agli sportelli ATM. Entrambi i tentativi si sono conclusi senza successo, con i malviventi che non sono riusciti a portare a termine il colpo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi. Nessun danno alle apparecchiature è stato segnalato.

Notte di tensione nell’area flegrea, dove si sono registrati due tentati furti agli sportelli ATM nel giro di poche ore. I colpi, messi a segno da ignoti a bordo di un’auto scura, non sono riusciti e non è stato sottratto alcun denaro. Il primo episodio si è verificato in via Miseno a Bacoli, ai danni di un ATM della Banca di Credito Popolare. Secondo una prima ricostruzione, alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno provato a forzare lo sportello automatico. Il tentativo, però, è fallito e i responsabili sono stati costretti alla fuga senza riuscire a portare via contanti. Poco dopo, un’azione simile è stata registrata in via Pedecone a Monte di Procida, questa volta presso un ATM della Banca Monte dei Paschi di Siena.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tentati furti agli ATM tra Bacoli e Monte di Procida: doppio colpo fallito nella notte

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