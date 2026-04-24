Una notte di attività illecite si è conclusa con l’arresto di un 27enne a Marina di Ragusa. L’uomo è stato fermato dopo aver commesso furti e scassi in via Vietri. Attualmente si trova in arresti domiciliari, mentre le forze dell’ordine stanno cercando altri soggetti coinvolti, che potrebbero essere nascosti nel porto. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e proseguono le indagini per chiarire l’intera vicenda.

?? Cosa sapere Arrestato 27enne a Marina di Ragusa dopo furti e scassi notturni in via Vietri. Il giovane è in arresti domiciliari mentre si ricercano i complici al porto. Un ventisettenne originario di Vittoria è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Marina di Ragusa dopo una notte di furti, danni alle auto e tentativi di sottrazione di attrezzature nautiche nell'area portuale. Il silenzio che solitamente avvolge le strade della località balareica è stato spezzato da una serie di chiama .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore a Marina di Ragusa: arrestato 27enne dopo furti e scasse

Notizie correlate

Leggi anche: Inseguito tra la folla dopo i furti, aggredisce gli agenti: arrestato un 27enne

E’ il terrore del quartiere e del supermercato, arrestato dopo scia di furti e minacceFirenze, 15 marzo 2026 – Arrestato e condotto in carcere a Firenze un italiano di 51 anni, senza fissa dimora, a cui la squadra mobile della questura...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Notte di terrore al Valduce, si rifugiano in una stanza: uomo armato semina il panico e ferisce una guardia; Mi sono svegliata con le mani al collo: notte di terrore a Vittoria; Sparatoria mortale in discoteca, la notte di terrore e il racconto dei ragazzi in fuga: Era pieno di gente, poteva essere una strage.

Notte di terrore: coppia sequestrata durante una rapinaFELTRE. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa notte in un'abitazione a Feltre dove due coniugi sono stati legati e chiusi in bagno durante una rapina. Dalle informazioni che si hanno al m ... ildolomiti.it

Como, notte di terrore all’ospedale: uomo armato ferisce una guardia e terrorizza i presentiNotte di terrore, quella appena trascorsa, all’ospedale Valduce. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di un individuo in chiaro stato di agitazione, verosimilm ... comozero.it

TUTTO IN UN MINUTO di Espedito Pistone Crollo nella notte di un vecchio edificio, disabitato da tempo alla Duchesca, nei pressi della stazione centrale di Napoli. Solo l’orario in cui è avvenuto il cedimento della palazzina ha fatto sì che non si siano registrati - facebook.com facebook

Ieri notte, a margine della cena di lavoro dei leader Ue, la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi spiegando che vi è stato tra i due uno scambio di vedute sui principali dos x.com