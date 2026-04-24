Notte di terrore a Marina di Ragusa | arrestato 27enne dopo furti e scasse

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di attività illecite si è conclusa con l’arresto di un 27enne a Marina di Ragusa. L’uomo è stato fermato dopo aver commesso furti e scassi in via Vietri. Attualmente si trova in arresti domiciliari, mentre le forze dell’ordine stanno cercando altri soggetti coinvolti, che potrebbero essere nascosti nel porto. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e proseguono le indagini per chiarire l’intera vicenda.

?? Cosa sapere Arrestato 27enne a Marina di Ragusa dopo furti e scassi notturni in via Vietri. Il giovane è in arresti domiciliari mentre si ricercano i complici al porto. Un ventisettenne originario di Vittoria è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Marina di Ragusa dopo una notte di furti, danni alle auto e tentativi di sottrazione di attrezzature nautiche nell'area portuale. Il silenzio che solitamente avvolge le strade della località balareica è stato spezzato da una serie di chiama .🔗 Leggi su Ameve.eu

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