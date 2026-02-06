Incidente in Valle Telesina auto sbaglia una manovra e centra i Carabinieri

Questa notte ad Amorosi, in via Telese, un’auto ha sbagliato manovra e si è scontrata con i Carabinieri in servizio. Due militari sono rimasti coinvolti nell’incidente mentre controllavano il territorio a bordo di una Gazzella. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi.

In un incidente stradale avvenuto questa notte ad Amorosi in via Telese, sono stati coinvolti anche due carabinieri in servizio di controllo del territorio a bordo di una Gazzella. I militari, rimasti feriti, sono stati trasportati presso l'Ospedale Fatebenefratelli, per le cure del caso, con una prognosi comunque rassicurante circa una pronta guarigione. Lo scontro ha visto coinvolta una Fiat Bravo con a bordo due giovani. Ad effettuare i rilievi il personale della Polizia Stradale Secondo i primi accertamenti la Fiat Bravo sarebbe finita sulla Gazzella per una manovra sbagliata.

