Paura nella mattinata al primo piano di un edificio | partono le fiamme dal terrazzino

Nella mattinata di oggi si è verificato un principio di incendio in un edificio di Copertino, precisamente su un terrazzino di via Ugo Foscolo. Le fiamme sono partite dal terrazzino di un’abitazione al primo piano, causando momenti di apprensione tra i residenti. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato danni gravi né feriti e le operazioni di spegnimento si sono concluse senza complicazioni.

COPERTINO – Principio d’incendio a Copertino: fiamme su un terrazzino in via Ugo Foscolo. Paura, ma fortunatamente nessun danno serio questa mattina, nella cittadina, dove un piccolo rogo incendio ha interessato un’abitazione posta al primo piano. Le fiamme sono partite dal balcone.Secondo le.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Paura in mattinata: divampano le fiamme nel supermercato del centro commerciale Mattinata di paura a Sarzana: transenna spinta dal vento colpisce tre alunni e una donna. Bimba al pronto soccorsoSarzana (La Spezia), 19 febbraio 2026 – Un’ alunna della scuola Poggi-Carducci di Sarzana è stata visitata in pronto soccorso questa mattina dopo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paura a Montaldo Scarampi per una villetta in fiamme; Paura in mattinata, donna precipita nel fiume; Lite in via Rigopiano, paura per un accoltellamento: ma è un falso allarme; Scontro di gioco, la testata e la paura: partita sospesa e 2 calciatori in ospedale - BresciaToday. Incidente sul lavoro in una ditta: operaio 43enne travolto da un muletto. E' stato trasportato in ospedale in codice rossoMEZZOCORONA. Momenti di grande paura nella mattinata di oggi - mercoledì 15 aprile - in un'azienda in via del Teroldego, a Mezzocorona, per un infortunio sul lavoro. Pochi minuti prima di mezzogiorno, ... ildolomiti.it Incidente sulla Superstrada della Malpensa: auto fuori strada a Somma LombardoPaura nella mattinata di giovedì 23 aprile lungo la Superstrada della Malpensa, nel territorio di Somma Lombardo. Poco dopo le 8, un’auto è uscita di strada all’altezza dello svincolo Somma ... laprovinciadivarese.it La paura di veder sparire i propri risparmi a causa di un "movimento sospetto" è stata la trappola perfetta. Ma grazie alla rapidità d'azione dei Carabinieri della Stazione di Storo, il colpo non è andato interamente a segno. I militari hanno infatti deferito in stato d - facebook.com facebook Venerdì di paura sulla A12: il folle tentativo di fuga del corriere con lo zaino "che scotta" ift.tt/RBjleK9 x.com