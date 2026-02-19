Mattinata di paura a Sarzana | transenna spinta dal vento colpisce tre alunni e una donna Bimba al pronto soccorso

A Sarzana, questa mattina, una transenna spinta dal vento ha travolto tre studenti e una donna, causando loro ferite. La forte raffica ha fatto cadere l'ostacolo che si trovava lungo via San Bartolomeo, nei pressi della scuola Poggi-Carducci. Una bambina è stata portata in pronto soccorso, mentre gli altri sono stati medicati sul posto. Le autorità stanno valutando come migliorare la sicurezza in quella zona, considerando il rischio di ulteriori incidenti durante le intemperie. La strada rimane chiusa per i controlli.

Sarzana (La Spezia), 19 febbraio 2026 – Un' alunna della scuola Poggi-Carducci di Sarzana è stata visitata in pronto soccorso questa mattina dopo essere stata colpita da una transenna da cantiere lungo via San Bartolomeo. Il manufatto di metallo sarebbe stato scagliato su un passaggio pedonale da una forte raffica di vento colpendo, oltre la bimba, altri due alunni e una donna in maniera non grave. Sul posto tecnici del Comune e della Polizia Locale. La piccola, dopo essere entrata in classe, è stata prelevata dai genitori per una visita medica dopo che questi sono stati informati dalla scuola dell'episodio.