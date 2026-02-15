Paura in mattinata | divampano le fiamme nel supermercato del centro commerciale

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel supermercato Sisa di Lecce, causando ingenti danni. Le fiamme sono scoppiate all’interno del supermercato situato in via Vittorio Bachelet, nel centro commerciale Lo Spazio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto alcune scaffalature, creando un grande fumo nero che si è diffuso nel locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

LECCE – Divampa l'incendio in un supermercato di Lecce: danni ingenti. È accaduto nella mattinata di oggi ai danni del "Sisa" di via Vittorio Bachelet, all'interno del centro commerciale Lo Spazio. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è infatti intervenuta intorno alle 8 per domare le fiamme partite nei locali. Stando ai primi riscontri, le fiamme potrebbero essere state originate da uno dei frigoriferi presenti, per un guasto di natura elettrica. Al momento dell'accaduto l'esercizio commerciale era chiuso al pubblico, fortunatamente senza nessuna conseguenza a persone. Sul luogo sono subito accorsi i "caschi rossi" per mettere in sicurezza l'edificio e limitare le conseguenze.