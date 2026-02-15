Devasta la sala d' attesa si scaglia contro medici e carabinieri | follia in ospedale
Un uomo di 27 anni, originario dell’Albania, ha distrutto una sala d’attesa e si è scagliato contro medici e carabinieri, perché si è sentito ignorato dopo aver aspettato ore senza assistenza. La scena si è svolta questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Mellino Mellini di Chiari, creando confusione e spavento tra chi si trovava lì.
Il giovane, classe 1999, si trovava in sala d’aspetto in attesa di essere visitato quando, per cause ancora da chiarire, ha iniziato ad agitarsi fino a perdere completamente il controllo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di aggredire fisicamente medici e infermieri, devastando i locali del pronto soccorso e danneggiando gli arredi. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Chiari. All’arrivo dei militari, però, il 27enne non si è calmato. Anzi, avrebbe opposto resistenza anche nei loro confronti: poco collaborativo e, al contrario, molto aggressivo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
