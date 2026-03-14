Aggredisce un dipendente per darsi alla fuga con la refurtiva arrestato

Un uomo di 33 anni, cittadino indiano e senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia in flagranza di reato. Secondo quanto ricostruito, ha aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire con la refurtiva. L’arresto è stato effettuato subito dopo l’episodio, senza ulteriori dettagli sui precedenti o le motivazioni dell’azione.

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino indiano di 33 anni, senza fissa dimora in Italia, per il reato di rapina impropria.In particolare, i militari dopo una richiesta arrivata al 112, sono intervenuti in un supermercato del centro cittadino di Aprilia dove, poco prima, l’indagato aveva aggredito un addetto alla sicurezza che lo aveva sorpreso mentre si allontanava dopo aver rubato generi alimentari dagli scaffali e nel tentativo di allontanarsi, oltrepassando le barriere antitaccheggio. L’uomo, dopo essersi scagliato contro un dipendente del supermercato, è stato bloccato da personale addetto alla sicurezza che lo ha trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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