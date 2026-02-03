?Papà picchia la maestra della figlia | Devo portarla via poi l' aggressione a spintoni e pugni davanti alla bambina

A Piacenza un genitore ha aggredito la maestra di sua figlia davanti a scuola. L’uomo ha prima detto che doveva portare via la bambina, poi ha spinto e colpito la maestra con pugni e spinte, sotto gli occhi di altri genitori e della stessa bambina. L’episodio ha creato sconcerto e ora si cerca di capire cosa abbia spinto il padre a reagire in quel modo.

Scoppia il caso a Piacenza, dove un giovane papà ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della stessa bambina e di altre persone, all'interno della scuola: l'aggressione è avvenuta durante l'orario scolastico, scrive il quotidiano Libertà. L'aggressione alla maestra Secondo quanto ricostruito l'uomo - italiano e di giovane età - si è presentato all'ingresso della scuola per prelevare la figlioletta prima della fine delle lezioni. Quando la maestra gli ha fatto presente che per poterlo fare doveva compilare un modulo di autorizzazione formale, è diventato aggressivo. 🔗 Leggi su Leggo.it

