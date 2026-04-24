Paul Seixas dopo la Freccia Vallone punta alla Liegi | Il suo valore cresce di mezzo milione a settimana

Dopo aver vinto la Freccia Vallone, il ciclista ha annunciato che si concentrerà sulla Liegi-Bastogne-Liegi. Secondo fonti vicine, il suo valore di mercato aumenta di circa mezzo milione di euro ogni settimana. La sua vittoria al Mur de Huy ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, confermando la sua reputazione come uno dei talenti emergenti nel panorama ciclistico attuale.

Dopo il trionfo alla Freccia Vallone, domando il Mur de Huy, Paul Seixas si è confermato il crack del ciclismo moderno. A soli 19 anni e alla sua prima stagione da Pro ha vinto anche ai Paesi Baschi ed è arrivato 2°, dietro al solo Pogacar, alle Strade Bianche. E si appresta a sfidare i big alla Liegi-Bastogne-Liegi, entrando di prepotenza nel ciclomercato: "Tutti vogliono una fetta di torta, ma lui non ci pensa. Pensa a vincere".🔗 Leggi su Fanpage.it

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