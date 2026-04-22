Paul Seixas, 19 anni, si è aggiudicato la Freccia-Vallone 2026, diventando il più giovane atleta a vincere questa classica belga. La gara si è conclusa con il suo successo, segnando un risultato storico nel ciclismo su strada. La vittoria di Seixas rappresenta un record per la corsa, che si svolge tradizionalmente ogni anno in Belgio e attira numerosi ciclisti professionisti.

Storico successo alla Freccia-Vallone 2026, dove ad imporsi è Paul Seixas, 19 anni e il più giovane di sempre a conquistare la classica belga. Il corridore francese, alla settima vittoria stagionale, ha preceduto Mauro Schimdt e Ben Tulett. PAUL SEIXAS VINCE LA FRECCIA-VALLONE 2026: LA GARA Dopo una serie di tentativi di attacco andati a vuoto, la fuga buona è partita a 188 km dall’arrivo. Protagonisti sono stati il francese Alan Jousseame, il belga Vincent Hemelen, i due olandesi Sjoerd Bax e Jardi Van der Lee, il norvegese Andreas Leknessund, e il ceco Jakub Otruba. I sei battistrada sono stati tenuti sotto controllo dal gruppo, che non ha mai concesso loro più di tre minuti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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