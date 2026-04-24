Coprici le spalle in un audio di Report il patto tra Melania Trump e Zampolli prima delle presidenziali 2016 | Poi sarai protetto

Nell'ambito di un servizio televisivo, è stato diffuso un audio in cui si parla di un accordo tra Melania Trump e un uomo chiamato Zampolli prima delle elezioni presidenziali del 2016, con la frase «Coprici le spalle» seguita da «Poi sarai protetto». Inoltre, si segnala l’esistenza di una telefonata del 2017 che potrebbe rafforzare la tesi di un presunto «patto» tra i due.

C’è una telefonata del 2017 che potrebbe confermare il presunto « patto » tra Paolo Zampolli e Melania Trump. A riferirlo sarebbe lo stesso inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di una conversazione con un interlocutore legato alle Nazioni Unite. È proprio in quella chiamata che l’imprenditore italiano ricostruisce i termini del presunto accordo. Alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2016, quella che sarebbe poi diventata la first lady gli avrebbe infatti chiesto di « coprirle le spalle » durante la campagna elettorale, promettendo in cambio protezione in caso di vittoria di Trump. Lo racconta in esclusiva Report, che domenica manderà in onda un servizio firmato da Sacha Biazzo, che mette insieme documenti, testimonianze e accuse.🔗 Leggi su Open.online

Ana Reacts to Melania Trump's Statement | Bleep! with Ana Navarro

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