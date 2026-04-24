Coprici le spalle in un audio di Report il patto tra Zampolli e Melania Trump prima delle presidenziali 2016 | Poi sarai protetto

Un audio diffuso da Report rivela un colloquio in cui si parla di un possibile accordo tra un uomo d’affari e Melania Trump prima delle elezioni presidenziali del 2016, con la frase “Coprici le spalle” e l’affermazione “Poi sarai protetta”. Inoltre, una telefonata del 2017 potrebbe riferirsi a un presunto “patto” tra lo stesso uomo e l’ex first lady, sollevando nuove ipotesi su eventuali accordi precedenti alla vittoria elettorale.

C’è una telefonata del 2017 che potrebbe confermare il presunto « patto » tra Paolo Zampolli e Melania Trump. A riferirlo sarebbe lo stesso inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di una conversazione con un interlocutore legato alle Nazioni Unite. È proprio in quella chiamata che l’imprenditore italiano ricostruisce i termini del presunto accordo. Alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2016, quella che sarebbe poi diventata la first lady gli avrebbe infatti chiesto di « coprirle le spalle » durante la campagna elettorale, promettendo in cambio protezione in caso di vittoria di Trump. Lo racconta in esclusiva Report, che domenica manderà in onda un servizio firmato da Sacha Biazzo, che mette insieme documenti, testimonianze e accuse.🔗 Leggi su Open.online

Inside the Allegations Surrounding Paolo Zampolli, Melania Trump, and Jeffrey Epstein

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“Coprici le spalle”: l’audio esclusivo di Report rivela il patto tra Zampolli e Melania Trump x.com

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