slittino due ori nel doppio maschile e femminile pattinaggio artistico gli azzurri guignard e fabbri fuori dal podio

#Slittino-Or Gli azzurri conquistano due medaglie d’oro nello slittino, una nel doppio maschile e una nel doppio femminile. È stata una giornata da ricordare per gli sport invernali italiani, con le vittorie che fanno sognare gli appassionati. Sul ghiaccio, invece, i protagonisti del pattinaggio artistico Guignard e Fabbri si fermano fuori dal podio, lasciando spazio ad altre nazioni. In campo sciistico, il rendimento degli atleti italiani non è stato all’altezza delle aspettative, con lo sci alpino maschile che ha visto

Gli azzurri sono stati nel match per oltre due tempi, poi è venuta fuori la forza degli avversari. Comunque ottimo esordio per la nostra Nazionale Splendido gol degli svedesi con Zibanejad, cede la resistenza azzurra. Ma davvero ottima prova dell'Italia Inizia il terzo tempo, gli azzurri se la stanno giocando alla pari contro un avversario fortissimo Gli italiani Fabbri e Guignard chiudono al quarto posto, appena fuori dal podio. Secondi gli americani Chock e Bates, terzi i canadesi Gilles e Poirier I canadesi secondi, gli italiani Guignard e Fabbri terzi. Ma ora tocca ai migliori del rhythm, i francesi La coppia canadese ottiene un 131. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L’Italia si aggiudica due medaglie d’oro nello slittino ai Giochi di Pechino.

L’Italia conquista due medaglie d’oro in meno di un’ora nello slittino, con vittorie nel doppio femminile e maschile.

