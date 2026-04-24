La terza edizione di ’Passi e parole di vino’ si è appena conclusa, attirando più di 4.000 persone che hanno acquistato i ticket. L’evento si è svolto a Mercato Saraceno e ha avuto luogo su due giorni, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli. Durante l’appuntamento, i partecipanti hanno potuto partecipare a degustazioni, escursioni e momenti di socializzazione, riempiendo le strade della città con un’atmosfera vivace.

La terza edizione di ’Passi e parole di vino’ si è conclusa con un grande successo di pubblico. Favorito dal bel tempo, l’evento ha animato per due giorni Mercato Saraceno, offrendo un ricco programma tra degustazioni, escursioni e momenti conviviali. Il sabato si è aperto nel centro storico con stand dedicati alle eccellenze del territorio, tra prodotti artigianali, specialità gastronomiche e degustazioni di vino guidate dall’ Associazione Italiana Sommelier, accompagnate da musica dal vivo. La serata ha visto il tutto esaurito per la cena gourmet con tre chef. La domenica ha avuto come protagoniste le cantine del territorio, attirando oltre 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Passi e parole di vino’, oltre 4.000 ticket venduti

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