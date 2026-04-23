' Passi e parole di vino' i promotori brindano per un' edizione di successo | Oltre 1500 partecipanti

Gli organizzatori di ‘Passi e parole di vino’ hanno festeggiato il successo dell'edizione di quest'anno, che ha visto oltre 1500 partecipanti. La manifestazione si è svolta su due giornate, coinvolgendo un grande pubblico appassionato di vino e cultura. La terza edizione ha attirato un numero record di partecipanti, confermando l'interesse crescente verso questo appuntamento annuale. La manifestazione si è svolta tra degustazioni, incontri e momenti di convivialità.

Due giornate intense, vissute appieno. ‘Passi e parole di vino’, arrivato quest’anno alla terza edizione, ha registrato una partecipazione da record. “La manifestazione - rimarca una nota - progettata e organizzata dalla Dmc I Percorsi del Savio, è in costante crescita fin dalla prima edizione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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