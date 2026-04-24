Partono a tutta velocità da piazza Garibaldi poi non si fermano all' alt Inseguimento notturno in centro | denunciati tre giovanissimi

Nella notte, tre giovani sono stati denunciati dopo un inseguimento in centro cittadino. I fatti sono iniziati quando i poliziotti, impegnati in controlli di routine, hanno fermato un'auto che proveniva da piazza Garibaldi e si dirigeva verso barriera Repubblica. Il conducente, invece di rispettare l'alt e fermarsi, ha accelerato e proseguito la fuga, attraversando il semaforo rosso. La corsa si è conclusa con l'identificazione dei tre ragazzi coinvolti.

Sono partiti da piazza Garibaldi, a folle velocità con l'auto, per dirigersi verso barriera Repubblica ma quando i poliziotti, che si trovavano in zona per alcuni controlli, hanno intimato l'alt il conducente, in quel momento fermo al semaforo rosso, ha accelerato per scappare dalla pattuglia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Non si fermano all’alt dei carabinieri, poi l’inseguimento a 200 km all’ora e la scoperta nell’autoNel primo pomeriggio di domenica 8 marzo, intorno alle 14, un controllo di routine dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento ad alta... Controlli lungo le strade della movida: non si fermano all’alt, denunciatiTempo di lettura: < 1 minuto Due giovani di 16 e 17 anni che non si sono fermati all’alt dei carabinieri sono sati denunciati.