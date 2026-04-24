Partenza sprint per i cassonetti intelligenti a Madonnella | già oltre 900 utenze attivate

Nel quartiere Madonnella di Bari sono stati attivati più di 900 utenti in pochi giorni, grazie alle nuove soluzioni di raccolta differenziata con cassonetti intelligenti. Le utenze si sono registrate sia attraverso tessere che tramite l’app dedicata, mentre l’installazione dei nuovi contenitori prosegue nel quartiere. I dati indicano un avvio rapido del sistema, con un numero consistente di attivazioni già raggiunto.

Oltre 900 accessi già consegnati in pochi giorni, tra tessere e app, per i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ in corso d'installazione nel quartiere Madonnella di Bari. I primi numeri a disposizione di Amiu tracciano un avvio sprint della fase di start-up del servizio. Il punto sul montaggio dei.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate A Madonnella montati i primi cassonetti 'intelligenti': "Più grandi e meno ingombranti"I primi cassonetti 'intelligenti' sono stati montati la notte scorsa nel quartiere Madonnella di Bari, in corso Sonnino. In arrivo a Bari 51 cassonetti intelligenti: la mappa delle installazioni tra Madonnella e UmbertinoIl numero dei contenitori sarà inferiore a quelli attuali perchè consentirà una maggiore capienza di conferimento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Codogno, partenza sprint: doppio successo con Sala Baganza; LA COPPA DEL MONDO SPRINT APRE IL TRITTICO SVIZZERO; I rossoblù tornano al successo: partenza sprint e ripartenza per un finale da protagonisti; Banche d’affari USA: risultati in crescita a doppia cifra e oltre le attese. Export, partenza sprint per i finanziamenti di Banca Intesa-SaceBoom di richieste per Intesa export, il prodotto che consente alle aziende italiane caratterizzate da un'elevata propensione alle esportazioni di accedere a finanziamenti chirografari a medio termine. milanofinanza.it Tornado Zalone sul cinema italiano, partenza sprint per il 2026(di Francesca Pierleoni) I numeri erano già positivi, ma come prevedibile l' effetto tornado di Checco Zalone ha portato una forte spinta ad incassi e presenze del cinema italiano nel 2025 e ora ... ansa.it Follow Your Passion. Peggy Gou · (It Goes Like) Nanana. La partenza del MilanoTRI nel Mare di Milano: l’Idroscalo Oltre 1200 triatleti al via sulle distanze Sprint e Olimpico. Che spettacolo! #MilanoTRI #FollowYourPassion #triathlon facebook