Beat Fest fuori il cartellone ufficiale Marina Centro pronta a scatenarsi tra dj set e concerti

L’11 e 12 aprile, il lungomare Vespucci ospiterà dj set, concerti, food truck e momenti dedicati allo sport. Fuori il cartellone ufficiale Il tratto di lungomare Vespucci che collega piazzale Fellini a piazzale Kennedy, tra poco meno di un mese, si vestirà a festa. Marina Centro è pronta a diventare per due giorni una grande pista da ballo a cielo aperto con la seconda edizione del Beat Fest. L’organizzazione è a cura del comitato Assovespucci, che preannuncia: “Sarà un appuntamento imperdibile. Un momento di condivisione aperto a grandi e bambini, uniti dall’amore per la musica e per la città”. L’11 e 12 aprile, il fine settimana cambia ritmo grazie a un programma musicale distribuito tra piazze e affacci sul mare, lungo uno degli assi più frequentati della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

