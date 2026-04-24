Mentre il cantiere procede a buon ritmo, pur nelle difficoltà finora note, l'Amministrazione si trova alle prese con il difficile rebus sulla futura destinazione d'uso delle ex Fonderie. Una questione strategica complessa, con l'obbligo morale di scongiurare la creazione di una "cattedrale nel.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Parte il bando Fonderie di idee, largo ai giovani contro l'effetto cattedrale nel deserto; Ex Fonderie di Modena: manifestazione di interesse per progetti innovativi under 35 ad alto impatto sociale; Fonderie Pisano: il primo confronto al Mimit per il rilancio e l’occupazione; Fonderie di Idee, a Modena un bando per giovani e innovazione sociale.

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