Largo ai giovani Giulia Fedele FI e Andrea Belegni Pd | sul referendum idee valide ma agli opposti

A partire dalle ultime rilevazioni, i giovani tra i 18 e i 35 anni hanno rappresentato una quota significativa dei votanti in occasione del referendum. La loro preferenza si è orientata principalmente contro la riforma della Giustizia, portando a risultati che hanno premiato il No. Tra i protagonisti politici, due esponenti di diversi schieramenti hanno espresso opinioni opposte sulla validità delle idee presentate.

ANCONA – Stando a un po’ tutte le agenzie di sondaggi, la rivelazione di questo referendum sono stati i giovani, con la fascia d’età tra i 18 e i 35 anni che finalmente è tornata a esprimere una preferenza che, stando ai risultati, ha di certo premiato il No alla riforma della Giustizia anziché il Sì. Ognuna dà le proprie percentuali e i propri risultati, dunque sciorinarli diventerebbe un esercizio inutile. Vi sono tuttavia altri giovani che già da anni si occupano di politica con passione, competenza, credibilità e successo. Tra questi ne abbiamo scelti due per descrivere il proprio stato d’animo all’indomani dell’esito referendario. Essi... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Pelliccia (FI): “Chiusura del Quattro Passi, fiducia nella magistratura ma attenzione agli effetti sul Sud”“Fermo restando il pieno rispetto e la fiducia nell’operato della magistratura, non si può ignorare l’impatto che la chiusura del ristorante Quattro... Largo ai giovani. Posti per centoÈ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando di Servizio Civile Universale 2026.